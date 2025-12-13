DOLAR
DTSO 2026-2029 Stratejik Planı Çalıştayı — Bıyık: 'Katma değer üretmeye gayret ediyoruz'

DTSO, kent paydaşlarıyla düzenlediği çalıştayda 2026-2029 Stratejik Planı için istişare ve anketlerle yeni stratejilerin temellerini atıyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:48
DTSO 2026-2029 Stratejik Planı Çalıştayı — Bıyık: 'Katma değer üretmeye gayret ediyoruz'

DTSO 2026-2029 Stratejik Planı için geniş katılımlı çalıştay düzenlendi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) 2026-2029 hedeflerini belirlemek ve yeni stratejik planını oluşturmak amacıyla kentteki birçok kurumun dahil olduğu geniş katılımlı çalıştay gerçekleştirildi. Oda merkezinde düzenlenen program, il ve bölge ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

Başkan Erdoğan Bıyık: 'Katma değer üretmeye gayret ediyoruz'

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, açılış panelinde yaptığı konuşmada, oda olarak planlı çalışmalar yürüttüklerini ve belirlenmiş stratejiler doğrultusunda hem üyelere hem de Düzce’ye katma değer üretmeye gayret ettiklerini belirtti. Bıyık, uygulanan mevcut stratejik planın zamanla geçerliliğini yitirdiğini ve ildeki yeni gelişmelerin vizyon, misyon ile stratejilerin yenilenmesini zorunlu kıldığını vurguladı.

Bıyık, bu aşamada odanın amacı doğrultusunda, bilimsel metotlarla hazırlanmış, geniş paydaş katılımı ile oluşturulmuş ve il ile üyelerin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir stratejik plan hazırlamak istediklerini söyledi. 'Birazdan yapılacak olan istişare ve anket çalışmaları ile odamızın 2026-2029 yılları arasında uygulayacağı stratejilerin temelleri atılmış olacak' ifadelerini kullandı. Konuşmasını, 'Gerçekleştireceğimiz 2026-2029 Stratejik Planı Dış Paydaş SWOT Analizi Çalıştayımızın odamız ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum' şeklinde tamamladı.

Akademisyen Dr. Yüksel Vardar: İş birliği önemli

Akademisyen ve Proje Danışmanı Dr. Yüksel Vardar, açılış panelinde 100’e yakın oda ve borsa ile stratejik plan çalışmaları yaptıklarını, ancak bu denli geniş katılıma ilk kez şahit olduğunu söyledi. Vardar, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Düzce Üniversitesi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu birlikteliğin Düzce’nin gelişimi için büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

Çalıştaydan elde edilen veriler ışığında 2026-2029 Stratejik Planı hazırlıklarına devam edileceği belirtildi.

