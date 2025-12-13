DTSO 2026-2029 Stratejik Planı Çalıştayı — Bıyık: 'Katma değer üretmeye gayret ediyoruz'

DTSO 2026-2029 Stratejik Planı için geniş katılımlı çalıştay düzenlendi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) 2026-2029 hedeflerini belirlemek ve yeni stratejik planını oluşturmak amacıyla kentteki birçok kurumun dahil olduğu geniş katılımlı çalıştay gerçekleştirildi. Oda merkezinde düzenlenen program, il ve bölge ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

Başkan Erdoğan Bıyık: 'Katma değer üretmeye gayret ediyoruz'

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, açılış panelinde yaptığı konuşmada, oda olarak planlı çalışmalar yürüttüklerini ve belirlenmiş stratejiler doğrultusunda hem üyelere hem de Düzce’ye katma değer üretmeye gayret ettiklerini belirtti. Bıyık, uygulanan mevcut stratejik planın zamanla geçerliliğini yitirdiğini ve ildeki yeni gelişmelerin vizyon, misyon ile stratejilerin yenilenmesini zorunlu kıldığını vurguladı.