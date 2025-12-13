ADÜ'nün OED Projesi Türkiye'de Örnek Gösteriliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından hayata geçirilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Projesi, kampüs geneline yayılarak ani kalp durması vakalarında müdahale süresini kısaltmayı hedefliyor ve ülke çapında örnek uygulama olarak öne çıktı.

Proje, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent öncülüğünde yürütülüyor. ADÜ Hastanesi, kampüs geneline yerleştirilen OED cihazlarıyla bu sistemi uygulayan Türkiye'deki ilk üniversite hastanesi oldu. Çalışma, bilimsel temellere dayanıyor ve oluşturulan geniş kapsamlı OED güvenlik ağı ile ülke genelinde ilk kez bu ölçekte uygulanıyor.

Projeye Sağlık Bakanlığı da yakından ilgi gösterirken, uygulamanın 9 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı Hakkında Yönetmelik ile örtüşmesi dikkat çekti. Yeni düzenleme, OED cihazlarının birçok kurum ve toplu kullanım alanında bulundurulmasını zorunlu hale getiriyor; bu da ADÜ'nün öncü yaklaşımının ulusal politikalara yansıması olarak değerlendiriliyor.

Uzmanların Değerlendirmesi

Rektör Danışmanı ve ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, OED cihazlarının güvenli kullanımına dikkat çekerek, cihazların kullanıcıyı adım adım yönlendirdiğini vurguladı. Avcil, "Cihaz, kişiye ne yapması gerektiğini net ve anlaşılır şekilde söyler. Kullanıcı yalnızca pedleri yerleştirir ve cihazı açar; sonrasında tüm süreci cihaz yönetir. Şok gerekiyorsa ‘düğmeye basın’, kalp masajı gerekiyorsa ‘kalp masajına başlayın’ komutunu verir. Eğer hastanın kalbi çalışıyorsa da ‘hastanın kalbi çalışıyor, 112’yi arayın’ şeklinde uyarır" ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ise projenin yalnızca cihaz yerleştirmeden ibaret olmadığını belirterek, "Bu proje, yaşam kurtarmaya yönelik stratejik bir adım olarak tasarlanmıştır. OED cihazları, kalp ritmini analiz ederek yalnızca gerekli olduğunda şok uygular ve kalbi çalışan bir kişiye kesinlikle şok vermez. Güvenli altyapısı ve kullanıcıyı yönlendiren yapısı sayesinde acil durumlarda tereddütsüz müdahale yapılmasına imkan tanır. Üniversitemiz tarafından ilk kez uygulanan bu sistemle birlikte kapsamlı eğitim faaliyetleri de başlattık" dedi.

ADÜ, OED Projesi ile sağlık alanında öncü ve örnek bir üniversite olma konumunu güçlendirirken, toplumsal farkındalık ve yaşam kurtarma bilincinin yaygınlaşmasına önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.

ADÜ’NÜN KAMPÜS GENELİNE YAYDIĞI OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR (OED) PROJESİ, ANİ KALP DURMALARINDA MÜDAHALE SÜRESİNİ KISALTMAYI HEDEFLEYEREK TÜRKİYE GENELİNDE ÖRNEK UYGULAMA OLARAK DİKKAT ÇEKTİ.