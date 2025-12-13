Esenyurt'ta Kuaförde 3 Bin Liralık İşlem: 'Kartımı Arabada Unuttum' Diyerek Kaçtı

Ödeme bahanesiyle çıkan müşteri iş yeri sahibini şok etti

İstanbul Esenyurt'ta bir kuaförde yaşanan olay, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. 3 bin liralık işlem yaptıran kadın, ödeme için kasaya yöneldiği sırada kredi kartını arabada unuttuğunu iddia ederek dışarı çıktı ve geri dönmeyerek işletmeyi zarara uğrattı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Esenyurt'taki bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşteri saçına işlem yaptırdıktan sonra kasaya yöneldi ancak kartını unuttuğunu söyleyerek mekândan ayrıldı.

Kısa süre dışarıda dolaşıp etrafı gözetleyen kadın, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ücreti ödemeden kuaförden ayrıldı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler olayın belgelenmesini sağladı.

Olayla ilgili olarak işletme yetkililerinin nasıl bir yol izleyeceği ve başka bir işlem yapılıp yapılmayacağına dair bilgi paylaşılmadı.

