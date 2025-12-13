DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Esenyurt'ta Kuaförde 3 Bin Liralık İşlem: 'Kartımı Arabada Unuttum' Diyerek Kaçtı

Esenyurt'ta kuaförde yaklaşık 3 bin liralık işlem yaptıran kadın, 'kartımı arabada unuttum' diyerek dışarı çıktı ve ücreti ödemeden kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:12
Esenyurt'ta Kuaförde 3 Bin Liralık İşlem: 'Kartımı Arabada Unuttum' Diyerek Kaçtı

Esenyurt'ta Kuaförde 3 Bin Liralık İşlem: 'Kartımı Arabada Unuttum' Diyerek Kaçtı

Ödeme bahanesiyle çıkan müşteri iş yeri sahibini şok etti

İstanbul Esenyurt'ta bir kuaförde yaşanan olay, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. 3 bin liralık işlem yaptıran kadın, ödeme için kasaya yöneldiği sırada kredi kartını arabada unuttuğunu iddia ederek dışarı çıktı ve geri dönmeyerek işletmeyi zarara uğrattı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Esenyurt'taki bir kadın kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşteri saçına işlem yaptırdıktan sonra kasaya yöneldi ancak kartını unuttuğunu söyleyerek mekândan ayrıldı.

Kısa süre dışarıda dolaşıp etrafı gözetleyen kadın, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ücreti ödemeden kuaförden ayrıldı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler olayın belgelenmesini sağladı.

Olayla ilgili olarak işletme yetkililerinin nasıl bir yol izleyeceği ve başka bir işlem yapılıp yapılmayacağına dair bilgi paylaşılmadı.

ESENYURT’TA KUAFÖRDE 3 BİN LİRALIK İŞLEM YAPTIRAN VE ARDINDAN ARABADAN KART ALMA BAHANESİYLE...

ESENYURT’TA KUAFÖRDE 3 BİN LİRALIK İŞLEM YAPTIRAN VE ARDINDAN ARABADAN KART ALMA BAHANESİYLE DIŞARI O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama