DOLAR
36,12 0,02%
EURO
37,74 -0,51%
ALTIN
3.387,14 -0,63%
BITCOIN
3.477.209,16 0,8%

Almanya'dan Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Avrupa'nın Katılımı Vurgusu

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Avrupa'nın dahil olması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:43
Almanya'dan Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Avrupa'nın Katılımı Vurgusu

Almanya'dan Önemli Açıklama

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Avrupa'nın dahil olması gerektiğini ifade etti. Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pistorius, barış müzakerelerinin önemine dikkat çekti.

Trump ve Putin'in Görüşmesi

Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunarak, savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Ancak, bu müzakerelerin gerçek anlamda ciddiyetle yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. "Putin, bu müzakerelere girme konusunda gerçekten ciddiyse, savaş alanında derhal harekete geçmeli ve Ukrayna'yı yok etmeyi bırakmalıdır," dedi.

Avrupa'nın Rolü

Pistorius, Avrupa'nın bu müzakerelerin parçası olması gerektiğini vurgulayarak, "Benim için Avrupa'nın müzakerelere dahil olması gerektiği açıktır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur," ifadelerini kullandı.

Müzakere Sürecinin Belirsizliği

Pistorius, Ukrayna'daki barış müzakerelerinin ilerleyişinin ve sonuçlarının belirsizliğine dikkat çekti. "Trump yönetimi, daha müzakereler başlamadan Putin'e açık bir şekilde tavizler vermiştir. Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini ya da ülkenin olası toprak kaybını sadece müzakere masasında tartışmak daha iyi bir yol olacaktır," şeklinde yorumda bulundu.

Kalıcı ve Adil Barış Vurgusu

Boris Pistorius, istikrarlı ve adil bir barış ortamında insanların öldürülmesinin sona ermesinin önemine de değinerek, bu çabaların sürdüğünü vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz'de En Yüksek Enerjili 'Hayalet Parçacık' Tespit Edildi
2
Münih'te Araç Kalabalığa Daldı: 15 Yaralı
3
Amasya'da Asayiş Verileri Açıklandı: Suç Oranları Düşüyor
4
BBP Genel Başkan Yardımcısı Güney'den Zeydan'a Sert Tepki: 'Belediye Başkanlığından Alınmalı'
5
Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu Törenle Açıldı
6
Kırklareli'nde Kripto Para ile Uyuşturucu Ticareti: 6 Sanığa Dava Açıldı
7
Emine Erdoğan İslamabad'da Döngüsel Ekonomi Programında Sıfır Atık Modelini Paylaştı

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak