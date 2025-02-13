Almanya'dan Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Avrupa'nın Katılımı Vurgusu

Almanya'dan Önemli Açıklama

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Avrupa'nın dahil olması gerektiğini ifade etti. Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Pistorius, barış müzakerelerinin önemine dikkat çekti.

Trump ve Putin'in Görüşmesi

Pistorius, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunarak, savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Ancak, bu müzakerelerin gerçek anlamda ciddiyetle yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. "Putin, bu müzakerelere girme konusunda gerçekten ciddiyse, savaş alanında derhal harekete geçmeli ve Ukrayna'yı yok etmeyi bırakmalıdır," dedi.

Avrupa'nın Rolü

Pistorius, Avrupa'nın bu müzakerelerin parçası olması gerektiğini vurgulayarak, "Benim için Avrupa'nın müzakerelere dahil olması gerektiği açıktır ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur," ifadelerini kullandı.

Müzakere Sürecinin Belirsizliği

Pistorius, Ukrayna'daki barış müzakerelerinin ilerleyişinin ve sonuçlarının belirsizliğine dikkat çekti. "Trump yönetimi, daha müzakereler başlamadan Putin'e açık bir şekilde tavizler vermiştir. Ukrayna'nın olası NATO üyeliğini ya da ülkenin olası toprak kaybını sadece müzakere masasında tartışmak daha iyi bir yol olacaktır," şeklinde yorumda bulundu.

Kalıcı ve Adil Barış Vurgusu

Boris Pistorius, istikrarlı ve adil bir barış ortamında insanların öldürülmesinin sona ermesinin önemine de değinerek, bu çabaların sürdüğünü vurguladı.