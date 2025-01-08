Almanya'dan Trump'a Yanıt: Sınırların Dokunulmazlığı Her Ülke İçin Geçerli

Scholz'dan Trump'ın Açıklamalarına Tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB) üyesi Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Scholz, düzenlediği basın toplantısında, "Sınırların dokunulmazlığı ilkesi, ister doğuda ister batıda olsun, her ülke için geçerlidir," dedi.

Uluslararası Hukukun Temel İlkeleri

Başbakan, Avrupa'daki hükümet ve devlet başkanlarıyla yaptığı görüşmede, ABD'den gelen son açıklamaların yarattığı şaşkınlığı aktararak, bu ilkenin uluslararası hukukun temel bir esası olduğunu vurguladı. "Sınırların güç kullanarak değiştirilemeyeceği" ifadesini kullanan Scholz, "İster küçük bir ülke ister çok güçlü bir devlet olsun, her devlet buna uymak zorundadır," dedi.

NATO ve Güvenlik Vurgusu

Scholz, NATO'nun savunmanın en önemli aracı olduğunu ve transatlantik ilişkilerin temel direği olduğunu belirtti. Avrupa'daki güvenlik durumunun önümüzdeki süreçte gergin kalacağını söyleyerek, buna karşı kararlı bir yanıt verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın Sınırları Değiştirme Tehdidi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın bu ilkeyi ihlal ettiğini aktaran Scholz, bunu bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. "Savaş Avrupa'nın kalbine geri döndü," ifadelerini kullandı.

Almanya'nın bu duruma karşı kararlı bir şekilde tepki verdiğini ve 100 milyar avro fon ayırdığını belirten Scholz, savunma harcamalarını da artırdıklarını söyledi. Ayrıca, başta ABD olmak üzere birçok ortaklarıyla Ukrayna'yı desteklediklerini ifade etti. Bu ilkenin barış düzeninin temeli olduğunu vurguladı.