DOLAR
34,64 -0,22%
EURO
36,41 -0,23%
ALTIN
2.925,94 -0,25%
BITCOIN
3.232.974,42 1,43%

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan UCM'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emri açıklaması

Baerbock, UCM'nin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama emriyle ilgili, 'Hiç kimse yasaların üstünde değildir' dedi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:26
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan UCM'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emri açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini değerlendirdi. Baerbock, İtalya'da düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin, yargının bağımsızlığı çerçevesinde atıldığına dikkat çekerek, "Yargının bağımsızlığı geçerlidir ve bu davada bu adımı şimdi atmaları için yeterli kanıt olduğu sonucuna varılmıştır," şeklinde konuştu.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Baerbock, diğer G7 dışişleri bakanlarıyla birlikte, uluslararası meseleler üzerinde tartışmalar yürüttü. Toplantıda mahkeme kararının ardından Netanyahu'nun yurt dışına seyahati sırasında olası tutuklanmasıyla nasıl başa çıkacakları konusunu ele aldılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belçika'da Öğretmenler Greve Gitti: Eğitimde Kriz Büyüyor
2
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Eğitimde Yeni Dönem
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar: 300 Bin Öğretmene Unvan!
4
Van'da Okul Kömürleri İçin Operasyon: 23 Şüpheli ve 82 Ton Kömür Ele Geçirildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Din Şurası'nda Batı Medeniyetine Dikkat Çekti
6
Ümraniye'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
7
Siirt'te Yaban Hayvanları İçin Doğaya 350 Kilogram Yem Bırakıldı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor