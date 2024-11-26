Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan UCM'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emri açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini değerlendirdi. Baerbock, İtalya'da düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti yasalara uyar, çünkü hiç kimse yasaların üstünde değildir." ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrinin, yargının bağımsızlığı çerçevesinde atıldığına dikkat çekerek, "Yargının bağımsızlığı geçerlidir ve bu davada bu adımı şimdi atmaları için yeterli kanıt olduğu sonucuna varılmıştır," şeklinde konuştu.

Alman basınında çıkan haberlere göre, Baerbock, diğer G7 dışişleri bakanlarıyla birlikte, uluslararası meseleler üzerinde tartışmalar yürüttü. Toplantıda mahkeme kararının ardından Netanyahu'nun yurt dışına seyahati sırasında olası tutuklanmasıyla nasıl başa çıkacakları konusunu ele aldılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.