Almanya Federal Meclisi, Elon Musk'ın Seçim Kampanyasına Müdahalesini İncelemeye Alıyor

Almanya Federal Meclisi, Elon Musk ve AfD adayı Weidel'in canlı yayında yaptığı görüşmeyi inceleyecek.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:08
Almanya Federal Meclisi, Elon Musk'ın Seçim Kampanyasına Müdahalesini İncelemeye Alıyor

Elon Musk'ın Seçim Kampanyasına Olası Müdahalesi Sorgulanıyor

Almanya Federal Meclisi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel ile ABD'li milyarder Elon Musk arasında gerçekleşen sosyal medya platformu X üzerindeki canlı yayının, Almanya'daki seçim kampanyasına müdahale edip etmediğini inceleyeceğini duyurdu.

Birleşen Güçler Mi?

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Federal Meclis yönetimi, Musk'ın Weidel ile yaptığı görüşmeyi detaylı bir şekilde takip ediyor. Meclis, bu görüşmenin seçim kampanyasını nasıl etkileyebileceği ve yasa dışı parti bağışı teşkil edip etmeyeceğine dair bir değerlendirme yapacak.

Endişe Verici Olan Ne?

Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı ve Ekonomi ile İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, özel televizyon kanalı RTL'ye verdiği demeçte, Musk ve Weidel'in diyaloglarının kendisi açısından önemli olmadığını, asıl endişelerin X platformunun çalışma şekli üzerine yoğunlaştığını belirtti. Habeck, "Asıl soru, X platformu tarafından kullanılan algoritmalar, belirli içerikler için tek taraflı bir avantaj sağlıyor mu?" ifadesini kullandı.

Şeffaflık Talebi

Habeck, içeriklerin AfD ile mi yoksa Musk ile mi ilgili olduğunun ayırt edilmesinin zor olduğunu vurgulayarak, bu durumun AfD'nin maddi bir avantaja sahip olmasına neden olabileceğini ve bu durumun muhtemelen yasa dışı parti finansmanı olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Bakan, X gibi platformların işleyişinin arkasındaki mantığın şeffaf hale getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Elon Musk ve Alice Weidel, bugünkü canlı yayında önemli bir görüşme gerçekleştirdi; Musk, daha önce de X platformu üzerinden AfD lehine bazı açıklamalar yapmıştı.

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