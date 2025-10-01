Almanya İHA'lara Karşı Savunmayı Hızla Uyarlıyor

Johann Wadephul, İHA'lara karşı yasal ve teknik savunma önlemlerini hızla uyarlama kararlılığını açıkladı; Schleswig-Holstein'deki İHA incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 20:32
Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, kritik altyapıları gözetlediği düşünülen İnsansız Hava Araçları (İHA) tehdidine karşı savunma önlemlerinin hızla güncelleneceğini açıkladı. Berlin'de Peru Dışişleri Bakanı Elmer Schialer Salcedo ile düzenlediği basın toplantısında Wadephul, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta İHA'ların yaygın kullanımına vurgu yaptı.

Tehditin boyutu ve hızlı tepki gerekliliği

Wadephul, İHA'ların havacılıkta kullanım ölçeği ve kalitesi açısından yeni bir boyut kazandığını belirterek, "Kendimizi buna karşı savunmalıyız. Bunlar kabul edilemez egemenlik ihlalleridir." ifadelerini kullandı. Bakan, savunma önlemlerini çok hızlı bir şekilde uyarlamak istediklerini söyledi.

Mevzuat ve teknik kapasite

Wadephul, İçişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı'nın casusluk amaçlı İHA'lara karşı yasal çerçeveyi oluşturmak için yeni bir mevzuat hazırlamaya başladığını aktardı. Ayrıca, "Ayrıca, bunlara (İHA) etkili bir şekilde karşı koyabilmek için teknik yetenekleri hızla geliştirmemiz gerekiyor." dedi ve teknik yeteneklerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Schleswig-Holstein'deki inceleme

Almanya, geçen hafta Danimarka sınırındaki Schleswig-Holstein eyaleti üzerinde çok sayıda İHA tespit edilmesinin ardından 'casusluk ve sabotaj' şüphesiyle inceleme başlatmıştı. Olay, İHA tehdidine karşı alınacak önlemlerin aciliyetini bir kez daha gündeme taşıdı.

Wadephul'ün açıklamaları, hem yasal düzenlemelerin hem de teknik çözümlerin hızla hayata geçirilmesi çağrısını yineliyor.

