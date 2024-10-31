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Almanya İran'ın Başkonsolosluklarını Kapatma Kararı Aldı

Almanya, İran'ın Cemşid Şarmehd'i idam etmesi nedeniyle Frankfurt, Münih ve Hamburg Başkonsolosluklarını kapatmayı kararlaştırdı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 17:41
Almanya İran'ın Başkonsolosluklarını Kapatma Kararı Aldı

Almanya, İran İle Gerilen İlişkilerde Sert Adım Attı

Almanya, İran'ın bir Alman vatandaşı olan Cemşid Şarmehd'i idam etmesi sonucunda, Frankfurt, Hamburg ve Münih’teki başkonsolosluklarının kapatılmasına karar verdi.

Tehditler Ciddiye Alındı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, New York'ta yaptığı açıklamada, bu durumun ardında ciddi bir insani krizin yattığını belirtti. Baerbock, "Bir Alman vatandaşının idam edilmesinin sonuçları olacağını Tahran'a açıkça ilettik. Bu bağlamda, ihtiyacı olanlar için Frankfurt, Münih ve Hamburg'daki üç İran başkonsolosluğunu kapatma kararı aldım," ifadelerini kullandı.

İran Konsolosluk Görevlileri Etkilenecek

Bu karar 32 İranlı konsolosluk görevlisini etkileyecek. Eğer bu görevliler Alman vatandaşlığına sahip değilse, ikamet haklarını kaybedecek ve Almanya’yı terk etmek durumunda kalacaklar. Almanya, bu tür tedbirlere daha önce yalnızca bir kez başvurmuştu; o da Ukrayna’ya yapılan saldırı sonrası dört Rus başkonsolosluğunun kapatılmasıydı.

İlişkilerde Yeni Bir Dip Nokta

Almanya ve İran arasında zaten gergin olan ilişkiler, başkonsoloslukların kapatılmasıyla daha da zorlaştı. İran'ın karşı önlemler alması da mümkündür. Alman Dışişleri Bakanlığı, Şarmehd’e verilen idam cezasının ardından iki İranlı diplomatı sınır dışı etmiş, ardından İran da aynı sayıda Alman diplomatı geri göndermiştir.

İdam Kararı ve Şarmehd'in Suçlamaları

Cemşid Şarmehd, "Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adlı örgütün lideri olarak İran'da yargılanmış, 12 Nisan 2008’de Şiraz'da düzenlenen terör saldırısı ile suçlanmıştı. İran İstihbarat Bakanlığı, Şarmehd'in Temmuz 2020'de yurt dışında yakalanarak ülkeye geri getirildiğini açıklamıştı.

Alman Hükümeti'nin Açıklamaları

Alman hükümeti, İran'a yönelik seyahat yasakları ve ülkede bulunan Alman vatandaşlarının evlerini terk etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, Tahran'daki Alman büyükelçisi Markus Potzel, istişareler için Almanya’ya çağrıldı.

İran'dan Tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Baerbock'un açıklamalarına karşılık vererek, "Bu kadar manipülasyon yeter; çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın" şeklinde konuştu.

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