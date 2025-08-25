DOLAR
Almanya: İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesine Hava Saldırısı Bizi Şoke Etti

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısından şoke olduklarını belirterek saldırının araştırılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:20
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan X üzerinden açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından yaşananlardan etkilendiğini belirtti ve olayın soruşturulmasını istedi.

"İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve diğer sivillerin öldürülmesi bizi şoke etti. Saldırı araştırılmalı." denildi.

İkinci açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilerin çalışması, Gazze'deki savaşın yıkıcı gerçekliğini tasvir etmek için hayati önem taşıyor. İsrail hükümetine, medya çalışanlarına erişim izni vermesi ve Gazze'de çalışan gazetecilere koruma sağlaması için defalarca çağrıda bulunduk."

Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu çağrıyı tekrarlayarak gazetecilerin güvenliği ve olayın bağımsız biçimde araştırılması gerektiğini vurguladı.

