Almanya, İsrail'in Okullara Yönelik Saldırılarını Kınadı

Almanya'dan Şiddetli Tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun okullara yönelik tekrarlanan saldırılarına karşı güçlü bir duruş sergileyerek, bunun sona ermesi ve hızlı bir şekilde soruşturulması gerektiğini duyurdu.

Olayın Korkunç Boyutu

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na düzenlenen saldırı "korkunç" olarak nitelendirildi. Açıklamada, sığınak arayan sivillerin yaşamını yitirmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Sivillerin Acı Çekmesi Kabullenilemez

Açıklamada, Gazze'den kaçan, koruma arayan kadın, erkek ve çocukların yaşadığı acıların boyutunun "tahmin edilemez" olduğu ifade edildi ve sivillerin "çapraz ateşin ortasında kalmaması gerektiği" bildirildi.

İnsani Yardım İhtiyacı

Bölgedeki insani yardıma, ateşkese ve esir takası için hızlı bir anlaşmaya "acil ihtiyaç duyulduğu" belirtildi. İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırarak, sabah namazını kılan en az 100 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açmıştı.