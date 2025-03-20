Almanya'nın Hessen Eyaletinde Okullarda Cep Telefonu Kullanımına Yasak Geliyor

Hessen eyaleti, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamayı planlayan tasarıyı meclise sundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:09
Almanya'nın Hessen Eyaletinde Okullarda Cep Telefonu Kullanımına Yasak Geliyor

Hessen Eyalet Hükümeti Cep Telefonu Kullanımını Yasaklıyor

Almanya'nın Hessen eyalet hükümeti, okullarda öğrencilerin akıllı cep telefonu kullanımını yasaklamaya yönelik bir yasa tasarısını eyalet meclisine sundu. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ortaklığında hazırlanan tasarı, öğrencilerin dikkatini dağıtan unsurları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yeni Düzenleme Kapsamı

Yasa tasarısının içeriğine göre, okullarda cep telefonları, akıllı saatler ve tabletler gibi diğer dijital cihazların kullanımı genel olarak yasaklanacak. Ancak, ortaöğretim düzeyindeki okullar için belirli alanlarda kullanım istisnası tanınması öngörülüyor. İlkokul düzeyinde olan öğrenciler ise, cihazları sadece öğretmen izniyle derslerde özel amaçlarla kullanabilecekler.

Acil Durumlar için Kullanım İzni

Öğrencilerin okula akıllı cihaz getirmeleri yasaklanmayacak; ancak bu cihazlar yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek. Ayrıca, izinsiz kullanım durumunda okul yönetimleri, cihazları aynı gün derslerin bitimine kadar geçici olarak alabilecek.

Hessen’in Eğitim Bakanı Armin Schwarz, düzenlemenin amaçları arasında çocukların ve gençlerin dikkatlerinin dağılmadan öğrenebilecekleri güvenli bir ortam sağlanması olduğunu vurguladı. Akıllı telefonların ruh sağlığı ve öğrenme becerileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirten Schwarz, bu konuda daha fazla kayıtsız kalamayacaklarını sözlerine ekledi.

Diğer Eyaletlerdeki Durum

Almanya'da eğitim konuları eyaletlerin sorumluluğunda olduğundan, bu alanda alınan yasalar federal hükümet yerine eyalet hükümetleri tarafından belirleniyor. Şu ana kadar sadece Bavyera eyaletinde okullarda cep telefonu kullanımıyla ilgili benzer sert kurallar getirilirken, Baden-Württemberg eyalet yönetimi de kısıtlama niyetinde olduğunu açıkladı. Eğer Hessen eyaleti meclisi tasarıyı kabul ederse, yeni yasak gelecek eğitim yılı olan 2023-2024 döneminde yürürlüğe girecek.

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