Almanya-Türkiye İlişkileri: CDU Milletvekili Laschet'ten Önemli Açıklamalar

CDU Milletvekili Laschet'ten Almanya-Türkiye İlişkilerine Dair Açıklamalar

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Milletvekili ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi Armin Laschet, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlü kalmaya devam edeceğini ifade etti. Laschet, 23 Şubat’ta gerçekleşecek olan erken genel seçimler çerçevesinde Türkiye-Almanya ve Almanya-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Laschet, Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin sayısının fazlalığına ve NATO üyesi Türkiye'nin jeostratejik önemine dikkat çekti. "Almanya-Türkiye ilişkileri yakın olmaya devam edecek." diyen Laschet, Türkiye’nin Arap dünyası ile olan bağları ve Ukrayna-Rusya ilişkilerinin de önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinin karşılıklı argümanların paylaşıldığı bir platformda yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Çifte Vatandaşlık Konusunda Net Mesaj

Laschet, CDU lideri Friedrich Merz'in çifte vatandaşlığa yönelik değişiklik önerilerinin Türkleri kaygılandırdığına dikkat çekerek, "Uzun süredir Almanya'da yaşayan, çifte vatandaşlığa sahip Türkler için hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyorum." ifadelerini kullandı. Laschet, Almanya'da normal bir yaşam sürdüren Türklerin durumu hakkında da kesin ve olumlu bir mesaj verdi.

AfD Hakkında Açıklamalar

CDU'nun göç politikasını sıkılaştırmak için aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile kendi önerilerini kabul etmesinin ardından gerçekleşen protestolara da değinen Laschet, "AfD, demokrasimizin en büyük karşıtıdır ve onlarla hiçbir şekilde koalisyona girmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ve Almanya-ABD İlişkileri

Laschet, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde sağlanan istikrarın önemine vurgu yaptı. "AB'yi bir arada tutma becerisinin, günümüzde en büyük öncelik olduğunu düşünüyorum."

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Laschet, "Trump, bir 'dealmaker'dır. Avrupa'nın savunma çabalarını artırmalarını isteyecektir." dedi.

Sonuç ve Koalisyon İhtimalleri

Seçim sonrası koalisyon ihtimallerine de değinen Laschet, "AfD hariç tüm demokratik partilerle koalisyon görüşmelerine başlayacağız." şeklinde konuştu.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Milletvekili ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi Armin Laschet, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimler kapsamında, gündemdeki konularının yanı sıra Türkiye-Almanya ve Almanya-ABD ilişkilerini, AA'ya değerlendirdi.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Milletvekili ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Üyesi Armin Laschet, 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimler kapsamında, gündemdeki konularının yanı sıra Türkiye-Almanya ve Almanya-ABD ilişkilerini, AA'ya değerlendirdi.