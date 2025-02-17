Almanya, Ukrayna'nın Silahsızlandırılmasına İzin Vermeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupalıların Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve askerden arındırılması fikrini kabul etmeyeceklerini duyurdu. Scholz, 23 Şubat'taki seçim sürecinde, RTL televizyonunda çeşitli partilerin başbakan adaylarıyla bir araya geldi.

Ukrayna İçin Güçlü Bir Ordu Gereken Bir Zaman

Scholz, Ukrayna ile ilgili planlanan ABD-Rusya görüşmeleri için Avrupalı liderlerin Paris'te toplanacağını belirterek, "Tam olarak bu konuda anlaşmak için toplanacağız ve kimsenin Ukrayna'nın askerden arındırılması konusunda anlaşmasına izin vermeyeceğiz. Ukrayna, bir daha saldırıya uğramaması için çok güçlü bir orduya ihtiyaç duyuyor," dedi.

Scholz, bunu söylerken, Ukrayna'nın demokratik ve egemen bir ülke olarak kalması gerektiğini vurgulayarak, “Onların kendileri dahil olmadan kararlar alınamaz. Biz Avrupalılar olarak bunun olmasına izin vermeyeceğiz,” ifadesini kullandı.

Avrupalı Destek ve Güvenlik Garantileri

Başbakan Scholz, Avrupa'nın Ukrayna barış müzakerelerinde aktif bir rol alması gerektiğini belirtti. “Biz olmadan bu iş yürümez, Avrupa'dan Ukrayna'ya ABD'den daha fazla destek sağladık. Bizim tarafımızdan geliştirilmeyen, kabul etmediğimiz hiçbir güvenlik garantisi olmayacaktır,” dedi.

CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, AfD ile koalisyon kurmayı kesin bir dille reddederek, “Almanya'da Avusturya'daki gibi bir durum olmayacak,” açıklamasını yaptı. Merz, ayrıca, “Bir Amerikan başkan yardımcısının bana Almanya'da kiminle konuşmam gerektiğini söylemesine izin vermeyeceğim,” dedi.

Merz, AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel'e hitaben, “Ukrayna'daki insanlara bakın. Biz tarafsız değiliz, Ukrayna'nın yanındayız,” diyerek, sorumluluk anlayışını vurguladı.

Yeşiller ve Batı'nın Değerleri

Yeşiller Partisi adayı Robert Habeck ise, ABD'nin geçmiş yönetiminin Batı'nın değerlerine saldırdığını savundu. Habeck, Avrupa'nın hiçbir koşulda Amerika'nın etkisinde kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Aksi takdirde bizi güçlü kılan ve tanımlayan şeylerden vazgeçmiş oluruz,” ifadesini kullandı.