Almanya, Ukrayna'ya Gelişmiş Obüsleri Teslim Etmeye Başladı

Almanya, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla ürettiği yeni obüslerin ilk ünitesini teslim etti. Teslimat töreni, Kassel kentinde gerçekleştirildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, teslimat sırasında yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı dördüncü yılına girerken bugün güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Mesajımız, Ukrayna'nın bize güvenebileceğidir. Almanya, Avrupa'daki sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır," dedi.

Alman Bakan, son dönemde Almanya'da 420'den fazla Ukraynalı askerin eğitim aldığını belirtti. Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev ise, Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçlarını vurgulayarak, teslimat için teşekkür etti. Makeiev, "Bir gün müzakere masasına oturduğumuzda, güçlü Alman silahlarıyla korunmak ve Almanya'nın yanımızda olduğunu bilmek iyi olacak," ifadelerini kullandı.

Bugünkü teslimatın ardından bu yıl içinde diğer 6 ünitenin de teslim edilmesi planlanıyor. Ayrıca, Alman savunma sanayi firması KNDS, Ukrayna için toplam 54 adet uzaktan kumandalı, tekerlekli RCH 155 obüs ünitesi tedarik edecek.

Almanya, toplamda 28 milyar avroya ulaşan yardımlarıyla ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci askeri destekçisi konumunda bulunuyor.