Almanya, Ukrayna'ya Yeni Desteklerle ABD Kaybını Telafi Etmeyi Hedefliyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya sağlayacağı yeni yardımlar ile ABD'nin destek kaybını telafi etmeyi amaçladığını duyurdu.

Önemli Görüşmeler

Bakan Pistorius, başkent Berlin'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, savaşın dördüncü yılına girdiğini ve bu süreçte önemli bir dönemeçte olunduğunu ifade etti. ABD'nin Ukrayna'ya desteğini geçici olarak durdurmasının, bu sürecin etkileyen kritik bir faktör olduğunu belirtti.

Pistorius, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam ediyoruz. Şimdi, daha önce olduğundan da fazla," dedi. İki bakanın, ABD yardımındaki olası iptallerin telafi edilmesinin önemli bir konu olacağına dikkat çekti.

Ukrayna'ya Yapılan Yardımlar

Pistorius, Ukrayna'ya 2023 bütçesi kapsamında 4 milyar avroluk bir yardım öngörülmekte olduğunu belirtti. Ayrıca, 3 milyar avroluk bir yardım paketi üzerinde de görüşmeler yaptıklarını aktardı. Bu finansmanın sağlanması durumunda, Almanya'nın Ukrayna'ya yeni silah sistemleri gönderebileceğini ifade etti.

Bakan, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile birlikte Ukrayna Temas Grubunu yönetmeye karar verdiklerini duyurdu. Ayrıca, uluslararası partnerlerle koordinasyon içinde olduklarını, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya savunma bakanlarının geçtiğimiz hafta çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdiğini ve önümüzdeki hafta Paris'te yüz yüze bir araya geleceğini aktardı.

Gelecek Vizyonu

Pistorius, Avrupa'da güvenliğe daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Daha iyi, daha hızlı, daha verimli ve daha uygun maliyetli tedarik yapabilmek için ulusal ve Avrupa yönetmeliklerini azaltacağız," ifadesinde bulundu. Ayrıca, Ukrayna'nın bölgedeki konumunu güçlendirmek için sürekli destek vereceklerini belirtti.

Umerov ise görüşmede, Ukrayna'nın 2025'teki ihtiyaçları ve Almanya'nın nasıl yardımcı olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti. Verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve iki ülke arasındaki savunma alanındaki işbirliğini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.