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Almanya ve Türkiye Arasında Savunma İşbirliği Vurgusu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile savunma sanayisinde işbirliğini artırma sözü verdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 12:24
Almanya ve Türkiye Arasında Savunma İşbirliği Vurgusu

Almanya Başbakanı Scholz'un Türkiye Ziyareti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye'ye yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında verilen mesajlar, Alman basınında geniş bir yankı buldu.

Yeni Savunma İşbirliği Olasılığı

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, Scholz, Türkiye'nin NATO üyesi olduğuna dikkat çekerek, savunma sanayisi alanında işbirliğini artıracaklarını ifade etti. Daha önce, Alman hükümetinin Türkiye'ye savunma sanayi ürünlerinin tedarikine mesafeli durduğu ancak bu ziyaretle birlikte bu tutumun değişebileceği vurgulandı.

Haberde, Scholz'un, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine dair umut verici bir başlangıç yaptığını belirttiği, bu noktada Yunanistan'ın duyduğu tedirginlik de aktarıldı. Ayrıca, Berlin'de, Türkiye ile yeni bir ilişki döneminin kapısını araladıkları dile getirildi.

Stratejik Değişim ve Hedefler

Alman basınında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın olası etkileri ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının artmasının, Berlin'in Türkiye'ye yaklaşımını değiştirdiği belirtildi. Bu bağlamda, NATO'nun güney kanadını güvence altına almak ve Ukrayna'ya destek konusunda birleşik bir güç oluşturmak hedefleniyor.

İki Liderin İlişkileri

Süddeutsche Zeitung, Scholz ile Erdoğan'ın birbirleriyle iyi anlaştığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinin geliştiğini analiz etti. Bunun, iki liderin uluslararası zirvelerde ve BM Genel Kurulu'ndaki buluşmalarından kaynaklandığı kaydedildi. Scholz'un Türkiye'ye yaptığı bu ziyaret, şansölye olduktan sonra gerçekleşen ikinci ziyaret olarak öne çıktı.

Silah İhalesi ve Eurofighter'lar

Tagesspiegel'de yer alan haberde, Scholz'un Türkiye'ye Eurofighter savaş uçakları teslim etmek istediği belirtildi. Orta Doğu'daki sorunlar devam etmesine rağmen, Türk-Alman ilişkilerinde daha fazla hareketlilik yaşanabileceği ifade edildi. Scholz, Türkiye ile olan iyi ekonomik ilişkileri övdü ve Eurofighter'ların teslimatına dair olumlu mesajlar verdi.

Almanya'nın Savunma Politikası ve Silah İhracatı

Welt gazetesi, Scholz'un Türkiye'ye daha fazla silah ihracatı yapılacağını duyurduğunu yazdı. “Türkiye bir NATO üyesi ve bu nedenle somut teslimatlara yol açacak kararlar almaya devam ediyoruz” diyen Scholz, Alman hükümetinin Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatını artırdığına dikkat çekti.

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