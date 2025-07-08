Almanya Willich'te DİTİB Camisi ve Eğitim Külliyesi Temeli Atıldı

Willich'te Yeni Bir Camii ve Eğitim Külliyesi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Willich kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından planlanan cami ve eğitim külliyesinin temeli atıldı.

Willich DİTİB Derneği'nden Açıklamalar

Temel atma töreninde konuşan Willich DİTİB Derneği Başkanı Orhan Esin, 135 üye ile 2023 yılında kurulan derneklerinin öncülüğünde, 1500 metrekare alana inşa edilecek olan çift katlı caminin 350 metrekarelik bir alana sahip olacağını bildirdi. Proje kapsamında çok amaçlı etkinlik salonu, öğrencilerin dini eğitimleri için sınıflar ve bir otopark yer alacak.

Belediye Başkanı'ndan Önemli Mesajlar

Willich Belediye Başkanı Christian Pakusch, "Bugün burada sizlerle birlikte olmak büyük bir onurdur. Dünyada 50'den fazla ülkede savaş var, çoğu zaman bunun nedeni insanların birbirini tanımaması ve anlamamasıdır. Farklı kültürlere açık olmalıyız. Bu yüzden Willich’de yeni bir mabet oluşturmanız önemlidir. Bu süreç, şehrimizi daha renkli ve çeşitli bir topluma dönüştürecektir," dedi.

DİTİB Genel Başkanı'ndan Teşekkürler

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, caminin yapımında destek veren herkese teşekkür ederek, "Almanya’da 964 DİTİB cami derneğimiz var. Her birinin bir kuruluş hikayesi var ve bu cami de kendi hikayesini yaratacak. Camilerimizin bulundukları bölgeye ışık olması, insanların bir araya gelmesine vesile olması en büyük arzularımızdan biridir," ifadelerini kullandı.

Muavin Konsolos'un Vurgusu

Düsseldorf Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Cevdet Aydın, DİTİB'e bağlı derneklerin 41 yıldır Almanya'da vatandaşların milli ve dini değerlerinin korunmasında önemli hizmetler verdiklerini belirtti.

Temel atma töreni, konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından temele ilk harcın konulması ve yapılan dualarla sona erdi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Willich kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) derneği tarafından yapımı planlanan cami ve eğitim külliyesinin temeli atıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Willich kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) derneği tarafından yapımı planlanan cami ve eğitim külliyesinin temeli atıldı.