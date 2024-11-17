Almanya Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck, Başbakan Adayı Olarak Belirlendi

Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck Çarpıcı Adaylık
Almanya'da Yeşiller Partisi, 23 Şubat 2025'te gerçekleşecek erken genel seçimler için Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i başbakan adayı olarak belirledi.
Parti Kongresinde Destek Turu
Wiesbaden kentinde düzenlenen parti kongresinde, delegelerin yüzde 96 Delegelere teşekkür eden Habeck, sosyal adalet, iklim koruma ve enerji güvenliği konularını seçim kampanyasında öne çıkarma kararlılığını ifade etti. Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)'den oluşan üç partili koalisyon, 6 Kasım’da dağıldı. Ülkede şu an SPD ile Yeşiller tarafından azınlık hükümeti yönetiliyor. Başbakan Olaf Scholz, erken seçimin yolunu açmak amacıyla 16 Aralık'ta mecliste güvenoyu oylaması yapılacağını duyurdu. Eğer Scholz güvenoyu alamazsa, 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılması konusunda partiler arasında bir anlaşma sağlanmış durumda. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Kampanya Vizyonu
Koalisyonun Durumu
Erken Seçim Süreci
Delegelere teşekkür eden Habeck, sosyal adalet, iklim koruma ve enerji güvenliği konularını seçim kampanyasında öne çıkarma kararlılığını ifade etti.
Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)'den oluşan üç partili koalisyon, 6 Kasım’da dağıldı. Ülkede şu an SPD ile Yeşiller tarafından azınlık hükümeti yönetiliyor.
Başbakan Olaf Scholz, erken seçimin yolunu açmak amacıyla 16 Aralık'ta mecliste güvenoyu oylaması yapılacağını duyurdu. Eğer Scholz güvenoyu alamazsa, 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılması konusunda partiler arasında bir anlaşma sağlanmış durumda.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.