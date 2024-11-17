Almanya Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck, Başbakan Adayı Olarak Belirlendi

Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck Çarpıcı Adaylık

Almanya'da Yeşiller Partisi, 23 Şubat 2025'te gerçekleşecek erken genel seçimler için Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i başbakan adayı olarak belirledi.

Parti Kongresinde Destek Turu