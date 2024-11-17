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Almanya Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck, Başbakan Adayı Olarak Belirlendi

Yeşiller Partisi, 23 Şubat 2025 erken seçimlerinde başbakan adayı olarak Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i seçti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 21:25
Almanya Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck, Başbakan Adayı Olarak Belirlendi

Yeşiller Partisi'nden Robert Habeck Çarpıcı Adaylık

Almanya'da Yeşiller Partisi, 23 Şubat 2025'te gerçekleşecek erken genel seçimler için Ekonomi Bakanı Robert Habeck'i başbakan adayı olarak belirledi.

Parti Kongresinde Destek Turu

Wiesbaden kentinde düzenlenen parti kongresinde, delegelerin yüzde 96

Kampanya Vizyonu

Delegelere teşekkür eden Habeck, sosyal adalet, iklim koruma ve enerji güvenliği konularını seçim kampanyasında öne çıkarma kararlılığını ifade etti.

Koalisyonun Durumu

Almanya'da Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD)'den oluşan üç partili koalisyon, 6 Kasım’da dağıldı. Ülkede şu an SPD ile Yeşiller tarafından azınlık hükümeti yönetiliyor.

Erken Seçim Süreci

Başbakan Olaf Scholz, erken seçimin yolunu açmak amacıyla 16 Aralık'ta mecliste güvenoyu oylaması yapılacağını duyurdu. Eğer Scholz güvenoyu alamazsa, 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılması konusunda partiler arasında bir anlaşma sağlanmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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