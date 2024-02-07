Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş macerası başlıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, uzay görevini tamamladı. Daha önce 3 defa ertelenen Dünya'ya dönüş yolculuğu için son hazırlıklar yapıldı. Ax-3 ekibi, bugün TSİ 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıkacak.





Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dünya'ya dönmek için son hazırlıklarını yaptı. Ax-3 ekibini taşıyacak olan SpaceX'in Dragon kapsülüne astronotlar ve malzemeler yerleştirildi. Yaklaşık 48 saat sürecek olan Dünya'ya dönüş yolculuğu öncesinde, kapsülün içinden görüntüler Axiom'un canlı yayınında izleyicilerle paylaşıldı.





Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye çıktı. Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi, 19 Ocak'ta TSİ 00.49'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saatlik bir yolculuktan sonra 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlandı. Dragon kapsülünün dışarıdan görüntüsü.