Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş macerası başlıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaptığı 14 günlük çalışmanın ardından Dünya'ya geri dönmek için son hazırlıklarını yapıyor. Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş yolculuğu yaklaşık 48 saat sürecek. Gezeravcı'nın uzay istasyonundaki son anlarına ait ilk görüntüler de yayınlandı.

Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş macerası başlıyor
Yayın Tarihi:

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, uzay görevini tamamladı. Daha önce 3 defa ertelenen Dünya'ya dönüş yolculuğu için son hazırlıklar yapıldı. Ax-3 ekibi, bugün TSİ 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıkacak.

Alper Gezeravcı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dünya'ya dönmek için son hazırlıklarını yaptı. Ax-3 ekibini taşıyacak olan SpaceX'in Dragon kapsülüne astronotlar ve malzemeler yerleştirildi. Yaklaşık 48 saat sürecek olan Dünya'ya dönüş yolculuğu öncesinde, kapsülün içinden görüntüler Axiom'un canlı yayınında izleyicilerle paylaşıldı.

Alper-Gezeravcı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye çıktı. Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi, 19 Ocak'ta TSİ 00.49'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saatlik bir yolculuktan sonra 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlandı. Dragon kapsülünün dışarıdan görüntüsü.

Öne Çıkanlar
Deterjana para vermeye son! Bu yöntemle çamaşırlarınız bedavaya tertemiz olacak Deterjana para vermeye son! Bu yöntemle çamaşırlarınız bedavaya tertemiz olacak
Denizbank'tan çifte iade müjdesi: 1.000 TL+300 TL bedava alışveriş yapabileceksiniz Denizbank'tan çifte iade müjdesi: 1.000 TL+300 TL bedava alışveriş yapabileceksiniz
Vakıfbank'tan şubesiz kredi! Öteleme ve düşük faizde masraflar da sıfırlandı Vakıfbank'tan şubesiz kredi! Öteleme ve düşük faizde masraflar da sıfırlandı
Çok Okunanlar
Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi! Bakanlıklara personel alımı yapılacak! 17 ilde yaşayanların aradığı iş ayağına geldi! Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek Evinde doğalgaz kullannalara kötü haber! O tarihten sonra kombiler tek tek sökülecek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın kaderine yapılacak anket karar verecek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın kaderine yapılacak anket karar verecek SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak SSK, Bağkur, memur emeklisinin haberi yok! Bu yöntemi bilenin maaşı 20.000 TL'ye çıkacak Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak Yıllarca beklemeye gerek yok! 3 şartı sağlayan anında emeklilik biletini kapacak 2,5 milyar TL'lik vurgunu yapan çift yakayı ele verdi: Yurtdışına kaçarken ele geçirildiler 2,5 milyar TL'lik vurgunu yapan çift yakayı ele verdi: Yurtdışına kaçarken ele geçirildiler