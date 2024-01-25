Alper Gezeravcı uzayda deneylerine devam ediyor: Türk astronot uzaydan akademisyen ve öğrencilerle görüşecek

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüşmeler yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 26 Ocak'ta, Bursa'da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, Alper Gezeravcı'nın uzaydaki deneylerini takip edecek. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek görüşmeye TEKNOFEST katılımcıları ve girişimciler de dahil olacak.





Türkiye'nin uzay macerasına katılan Gezeravcı, farklı şehirlerden öğrenci ve akademisyenlere uzay deneyimlerini aktaracak. Türkiye'nin ilk astronotu olan Gezeravcı, Samsun, Hatay, Diyarbakır, Kocaeli, Konya, Balıkesir gibi illerdeki ortaokul ve lise öğrencileriyle canlı görüşmeler gerçekleştirecek. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda edene kadar İstanbul Taksim ve Ankara Kızılay'da planetaryumlar ziyaretçilerini bekliyor. Planetaryumlarda Türkiye'nin uzay misyonu hakkında filmler izlenebilecek.