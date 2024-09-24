Alperen Ocakları'ndan Şehit Polis İçin Protesto

İstanbul'da Şehit Polis İçin Protesto Etkinliği

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesini protesto etmek amacıyla Ümraniye'de toplandı. Olayın ardından yaşanan arbede sırasında şehit olan Yılmaz için adalet talep edildi.

Adalet İstendi

Etkinlikte konuşan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkan Vekili Erdal Taşkın, şehit Yılmaz'ın kanının yerde kalmaması için adaletin sağlanması gerektiğini belirtti. Taşkın, "Verilen cezalar yetersiz, teröristlere, çocuk katillerine ve polise kurşun sıkanlara idam cezası uygulanmalı," dedi. Taşkın'ın Açıklamaları

"Vatanımız için canını feda eden asker ve polislerimize kurşun atanların cezaevlerinde beslenmesine asla rıza göstermiyoruz. Bu suçların failleri, toplumun huzurunu tehdit eden unsurlar olarak adalet önüne çıkarılmalıdır," diye ekledi.

Şehit Yılmaz İçin Dua

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Hasan Balcı, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a rahmet dileyerek, ailesine ve Türkiye Polis Teşkilatına başsağlığı dileğinde bulundu.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, kaçmasının ardından yaşanan arbede sırasında silahla ateş açması sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesini protesto etti.