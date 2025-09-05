ALTAY Tankı'nın Seri Üretimi BMC Ankara'da Başladı

Anadolu Ajansı ilk kez görüntüledi

BMC'nin Ankara'daki üretim üssünde ALTAY Tankı'nın seri üretimi başladı. Çeliğin girip tank haline dönüşme süreci, Anadolu Ajansı tarafından ilk kez görüntülendi.

Tesisin resmi açılışında ilk teslimat yapılacak.

GÖKSEL YILDIRIM

Çeliğin girip ALTAY Tankı'na dönüştüğü BMC'nin Ankara'daki üretim üssü ve seri üretim çalışmaları ilk kez Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor.