ALTAY Tankı'nın Seri Üretimi BMC Ankara'da Başladı

BMC'nin Ankara'daki üretim üssünde ALTAY Tankı'nın seri üretimi başladı; tesisin resmi açılışında ilk teslimat yapılacak. Anadolu Ajansı görüntüledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:38
Anadolu Ajansı ilk kez görüntüledi

BMC'nin Ankara'daki üretim üssünde ALTAY Tankı'nın seri üretimi başladı. Çeliğin girip tank haline dönüşme süreci, Anadolu Ajansı tarafından ilk kez görüntülendi.

Tesisin resmi açılışında ilk teslimat yapılacak.

GÖKSEL YILDIRIM - Çeliğin girip ALTAY Tankı'na dönüştüğü BMC'nin Ankara'daki üretim üssü ve seri üretim çalışmaları Anadolu Ajansı tarafından ilk kez görüntülendi.

Çeliğin girip ALTAY Tankı'na dönüştüğü BMC'nin Ankara'daki üretim üssü ve seri üretim çalışmaları ilk kez Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Yerli olarak üretilen endüstriyel robotların kullanıldığı, yeni nesil üretim teknolojilerinden yararlanılan tesiste, gövde üretiminden son montaj hattına kadar yoğun mesai harcanıyor.

