ALTES'ten Şehitler İçin Lokma Hayrı

Eskişehirspor taraftar grubu ALTES, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130'da şehit olan 20 asker için Reşadiye Camii önünde lokma dağıttı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:57
Eskişehirspor taraftar grubu ALTES, Azerbaycan-Gürcistan sınırında meydana gelen C130 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 asker anısına lokma hayrı düzenledi.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yapmakta olan Millî Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu 20 asker şehit oldu. Naaşları Türkiye’ye getirilerek Ankara’da düzenlenen törenin ardından memleketlerine götürülüp toprağa verildi.

ALTES, aziz şehitlerin ruhuna ithafen Reşadiye Camii önünde lokma dağıtımı gerçekleştirerek vefa gösterisinde bulundu.

Grubun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

