Altın fiyatlarında Çarşamba gününe dikkat

Merkez Bankası'nın güvercin tedbirlerinin ertelenebileceğine ilişkin endişeler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Altın fiyatları haftayı %0,5 düşüşle 2.019 dolarda kapattı. Yurt içi bu hafta işlemlerinde gram altının fiyatı yüzde 0,10 düşüşle 1.967 liraya, Cumhuriyet altını fiyatı ise yüzde 0,14 düşüşle 13 bin 220 liraya geriledi.

"Fed'in derecelendirme kararları dikkat çekiyor"

Önümüzdeki hafta altın fiyatları için çok önemli! ABD ekonomisine ilişkin yumuşak iniş senaryosunun güçlenmesiyle küresel piyasalar geçen hafta iyi bir performans sergiledi ancak artık tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta açıklayacağı 2024 yılının ilk faiz oranı kararına çevrilmiş durumda. Karar 31 Ocak günü saat 22.00'de açıklanacak.

Merkez Bankası'nın Mart ayında faiz indirimine ilişkin karar vereceğine dair beklentiler ivme kaybetmeye devam ederken, ekonominin resesyona girmeden mevcut dönemi atlatabileceği umuduyla risk iştahı destekleniyor. Piyasanın yönü ekonomik aktivitenin korkulduğu kadar yavaşlamayacağı yönündeki beklentilerden etkileniyor.





Fed'in faiz kararları ne olacak?

Öte yandan Fed'in bu ayki toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapmayacağı kesinleşirken, Fed'in Mart ayında faiz indirimine başlama ihtimali piyasa fiyatlamalarına göre %4,6. Mart ayından itibaren kısıtlayıcı enflasyon önlemlerinin yerini güvercin politikaların alacağına dair umutlar zayıflıyor ancak dünya merkez bankalarının faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayacağına dair sorular devam ediyor.

Analistler, durumun piyasa belirsizliğini artırdığını ancak ABD'de devam eden güçlü ekonomik faaliyetin kurumsal performans üzerinde olumlu bir etki yarattığına dair işaretler nedeniyle borsadaki yükseliş eğiliminin devam ettiğini söyledi. ABD'de enflasyon yavaşlasa da ekonomik aktiviteden gelen olumlu sinyaller ekonominin "yumuşak iniş" olasılığını artırıyor.

Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında yatırımcılar gram altının fiyatının yönünü düşünmeye başladı. Önemli hafta öncesinde uzmanlar altın için yeni uyarılar ve tahminler yayınladı. Bir kuyumcu, en çok satın alınan altının gram altın olduğunu belirten bir kuyumcu esnafı "Cumhuriyet altını ve ata altını da tercih ediliyor ama onun da ötesinde herkes gram altını tercih ediyor. Vatandaşlar öğle tatilinde de gram altın alıyor" diye konuştu.

İslami Memiş'ten gram altın tahmini..

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekerek, "Fed faiz kararı alana kadar alım fırsatları devam edecek" diyerek gram altın için destek seviyesinin 2040 TL seviyesinde olduğunu söyledi. Memiş konuşmasının devamında, "Ons altının destek seviyesi 2.000 dolar olacak. Önümüzdeki haftayı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu baskılar ve düşüşler bir veya iki hafta daha devam edebilir, ancak Şubat ayından itibaren yeniden toparlanabilirler. Yaz aylarında 2500 ile 2700 TL, yılsonunda ise 3000 TL arasındaki seviyeleri takip ediyor. Yükseliş kaldığı yerden devam ediyor. Altın fiyatlarının her ay yeni rekorlar kırdığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.