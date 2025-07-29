Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Cenevre'de Başladı

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından organize edilen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Cenevre'de başladı.

Konferansa katılan parlamento başkanları ve heyetler, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen etkinlik için alana geldi. Katılımcılar, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya tarafından karşılandı.

Açılış oturumuyla start alan konferans, "Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter işbirliği ve çok taraflılık" konulu Genel Kurul Toplantısıyla devam edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu kapsamda Genel Kurul'a hitap edecek.

Kurtulmuş'a konferansta, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da eşlik ediyor.

Parlamentolar ve BM üst düzey temsilcilerini bir araya getiren bu önemli konferans, PAB Başkanı Ackson'un hitaplarıyla başladı. Etkinlikte, "Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter işbirliği ve çok taraflılık", "Kutuplaşma ve zorluklar döneminde kadınların ve gençlerin parlamentolara katılımı", "Huzurlu bir gelecek için yenilik: Çalkantılı bir dünya için yeni çözümler üretmek" ve "Dijital geleceğimizi şekillendirmede parlementoların rolü ne olmalı?" gibi başlıklar altında paneller düzenlenecek.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un (sol 2) katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Kurtulmuş, PAB Başkanı Tulia Ackson (ortada), PAB Genel Sekreteri Martin Chungong (solda) ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya (sağ 2) tarafından karşılandı.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un (sol 2) katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Kurtulmuş, PAB Başkanı Tulia Ackson (ortada), PAB Genel Sekreteri Martin Chungong (solda) ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya (sağ 2) tarafından karşılandı.