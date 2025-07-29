DOLAR
40,55 -0,04%
EURO
46,86 -0,07%
ALTIN
4.341,27 -0,09%
BITCOIN
4.782.755,89 -0,6%

Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Cenevre'de Başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'ye gitti.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 19:00
Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Cenevre'de Başladı

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından organize edilen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Cenevre'de başladı.

Konferansa katılan parlamento başkanları ve heyetler, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirilen etkinlik için alana geldi. Katılımcılar, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya tarafından karşılandı.

Açılış oturumuyla start alan konferans, "Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter işbirliği ve çok taraflılık" konulu Genel Kurul Toplantısıyla devam edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu kapsamda Genel Kurul'a hitap edecek.

Kurtulmuş'a konferansta, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç da eşlik ediyor.

Parlamentolar ve BM üst düzey temsilcilerini bir araya getiren bu önemli konferans, PAB Başkanı Ackson'un hitaplarıyla başladı. Etkinlikte, "Çalkantılı bir dünyada barış, adalet ve herkes için refah adına parlamenter işbirliği ve çok taraflılık", "Kutuplaşma ve zorluklar döneminde kadınların ve gençlerin parlamentolara katılımı", "Huzurlu bir gelecek için yenilik: Çalkantılı bir dünya için yeni çözümler üretmek" ve "Dijital geleceğimizi şekillendirmede parlementoların rolü ne olmalı?" gibi başlıklar altında paneller düzenlenecek.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları...

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un (sol 2) katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Kurtulmuş, PAB Başkanı Tulia Ackson (ortada), PAB Genel Sekreteri Martin Chungong (solda) ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya (sağ 2) tarafından karşılandı.

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları...

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un (sol 2) katılımıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı. Kurtulmuş, PAB Başkanı Tulia Ackson (ortada), PAB Genel Sekreteri Martin Chungong (solda) ve BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya (sağ 2) tarafından karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Heyeti, Gürsu ve Kestel Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı
2
Uşak'ta Saman Yüklü Kamyon Yangını: İki Kişi Ağır Yaralandı
3
Siirt'te İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
4
Kırklareli'nde Bilim Kafe: Kalp Sağlığı Üzerine Bilgilendirici Buluşma
5
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Yatırımcılarla Ankara'da Buluştu
6
Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan İki Zanlı Tutuklandı
7
Kütahya'daki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor