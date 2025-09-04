Altınözü'nde Temizlik İşçisi Bulduğu Altın ve Dövizi Sahibine Teslim Etti

Olayın Detayları

Hatay'ın Altınözü ilçesinde parkta temizlik yapan personel tarafından bulunan içerisinde altın ve döviz olan çanta, sahibine teslim edildi.

Altınözü Belediyesinde görevli Necmettin Arvuloğlu, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda temizlik yaptığı sırada çanta buldu.

Çantanın içerisinde döviz ve altın olduğunu fark eden Arvuloğlu, zabıta ekiplerine bilgi verdi.

Zabıta ekipleri, inceleme sonucunda çantanın Salih Bostancıoğlu'na ait olduğunu belirledi.

İçerisinde 62 bin 700 Suudi Arabistan riyali, 4 bin 970 avro, 500 Türk lirası, 18 bin 500 Suriye lirası, 6 bilezik, 2 yüzük, 2 bileklik, 2 çift küpe, kolye ve gram altın bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Salih Bostancıoğlu, duyarlı davranışından dolayı temizlik işçisi Arvuloğlu'na teşekkür ederek, Çantanın bana ulaştırılmasında yardımcı olan zabıta ekiplerine de minnettarım. Kazancımıza haram katmamaya çalıştık, onun da faydasını gördük. Allah razı olsun. dedi.

İşçiye İkramiye Ödülü

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da Arvuloğlu ile gurur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu: Allah ondan razı olsun, emsalini bol eylesin. Çantanın içindeki piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan altın ve dövizi kısa sürede sahibine ulaştırdık. Böyle ekip arkadaşlarıyla çalışmaktan son derece mutlu ve sevinçliyim. Bu hareketinden ötürü kendisine 1 aylık maaş ikramiyesi verilmesini uygun gördük.