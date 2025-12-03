Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Program detayları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen program, Kaymakam Ayşegül Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda özel eğitim öğrencilerinin hazırladığı serginin ziyareti ile başladı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Ayşegül Yıldırım, programa emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek Dünya Engelliler Gününün farkındalık oluşturma ve toplumsal duyarlılığı artırma açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

