Altun'dan CHP Lideri Özel'e Sert Tepki: 'Vandallıklara Müsaade Etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına verdiği tepkiyle dikkat çekti. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu çağrıların işletmelere yönelik şiddet eylemlerine dönüşmesini eleştirdi.

Altun'un açıklamaları şöyle devam etti: "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın sürekli yapmış olduğu sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor. Halkı yerli ve milli şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmayan ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur."

Altun, ayrıca, "Boykot adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eserleriyle gurur duysunlar. Ama şunu bilsinler ki Türk milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir." diyerek, Türk halkının bu tür eylemlere karşı duracağı vurgusunu yaptı.