Alzheimer Hastalığı: Küresel Bir Kriz

Alzheimer Hastalığıyla Mücadele Eden 55 Milyon Kişi

Dünya genelinde 55 milyondan fazla insan, yaşlanmaya bağlı olarak gelişen Alzheimer hastalığına karşı savaş veriyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vakayla, uzmanlar 2050 yılına kadar hastaların sayısının 139 milyona ulaşmasını bekliyor.

Dünya Alzheimer Günü: Farkındalık Yaratma Çabaları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her 3,2 saniyede bir kişi Alzheimer'a yakalanırken, 21 Eylül tarihi "Dünya Alzheimer Günü" olarak bu hastalığa dikkat çekmek ve destek sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Alzheimer'ın Tarihçesi ve Belirtileri

İlk kez 1906 yılında Alman uzman Alois Alzheimer tarafından tanımlanan bu hastalık, 65 yaş ve üzerindekilerde beyin dokusunda ağır hasara yol açıyor. Hafıza kaybı, bunama ve bilişsel işlevlerde azalma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ayrıca bilinen kesin bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerdeki Etkisi

Alzheimer'a yakalananların %60'tan fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Bununla birlikte, hastalığın küresel maliyetinin 2030'a kadar 2,8 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Türkiye'deki Durum

Türkiye'de ise yaklaşık 700 bin Alzheimer hastası bulunuyor. Uzmanlar, hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarının bu hastalığın riskini artırdığı konusunda uyarıyor.

Gelecekteki Araştırmalar ve Tedavi Yöntemleri

Şu an için Alzheimer tedavisi yok ancak çeşitli klinik deneyler yürütülmekte. Düzenli egzersiz, sigara ve alkol kullanımını azaltma, sağlıklı beslenme gibi yaşam tarzı değişiklikleri bunama riskini azaltabileceği yönünde bulgular bulunuyor.

Alzheimer hastalığı, toplumsal bir sorun haline gelirken, farkındalık yaratmak ve hastalara destek olmak her zamankinden daha önemli.