AMAN-2025 Deniz Tatbikatı, Pakistan'da 60 Ülkenin Katılımıyla Başladı

AMAN-2025 Deniz Tatbikatı, 60 ülkenin katılımıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde başladı. 12 Şubat'a kadar sürecek olan tatbikata Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İran ve Katar gibi önemli ülkelerin deniz kuvvetlerine bağlı birlikleri katılmaktadır.

Tatbikat, "Korsanlıkla, terörle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğini teşvik etme" amacı taşıyor ve "Peace all together (Hep beraber barış)" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Pakistan, bu çok uluslu tatbikat aracılığıyla farklı deniz araçlarıyla birlikte, yüzlerce askeri personelin yer almasını sağlıyor. Tatbikatın, birçok ülkenin ikili ilişkilerinin gelişmesine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde gerçekleştirilen AMAN-2025 Deniz Tatbikatı, 60 ülkenin katılımıyla başladı. Aralarında ABD, Çin, Rusya, İran, Katar ve Türkiye'nin bulunduğu 60 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikat, "Peace all together (Hep beraber barış)" sloganıyla düzenlendi.

Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde gerçekleştirilen AMAN-2025 Deniz Tatbikatı, 60 ülkenin katılımıyla başladı. Aralarında ABD, Çin, Rusya, İran, Katar ve Türkiye'nin bulunduğu 60 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer aldığı tatbikat, "Peace all together (Hep beraber barış)" sloganıyla düzenlendi.