Amanos Dağları’nda 8.5 kilometrelik tünelde ilk ışık görüldü

Hatay’da, Belen-Topboğazı Otoyolu projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 buçuk kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliğindeki tünelde ilk ışık görüldü.

Milli bütçeyle yürütülen ve 15 Nisan 2024 tarihinde başlayan proje, zorlu Amanos Dağlarını tek tünelle aşmayı hedefliyor. Proje sayesinde Amik Ovası’na hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak; Kırıkhan, Hassa, İslahiye ve Nurdağı ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerine kesintisiz ulaşım mümkün hale gelecek.

Vali Masatlı’nın değerlendirmesi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı proje alanında yaptığı inceleme sonrası şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Asırların felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından, asırların ihya, inşa ve imar çalışmaları devam ediyor. Belen Tüneli Projesi, yalnızca bir ulaşım yatırımı değil, Hatay’ımızın geleceğine atılmış güçlü bir adımdır. Özellikle vurgulamak isterim ki Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli, milli bütçeden yapılan en büyük altyapı yatırımları arasında yer almaktadır. Bu yönleriyle bu proje, yalnızca Hatay’a değil, ülkemizin kalkınma vizyonuna da hizmet etmektedir. Bu proje ile birlikte, geçilmesi oldukça güç olan Amanos Dağları tünellerle aşılmakta, Amik Ovası’na hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı tesis edilmektedir. Otoyol sayesinde; Kırıkhan, Hassa, İslahiye ve Nurdağı ilçelerimiz ile Kahramanmaraş ve Gaziantep illerimize kesintisiz ve ekonomik ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca Antakya Organize Sanayi Bölgemiz, Hatay Havalimanımız ve Antakya merkezimiz otoyol ağına doğrudan bağlanarak Hatay’ın üretim ve lojistik kapasitesi daha da güçlendirilecektir"

Masatlı, projedeki mevcut durumu da şöyle özetledi:

"T-1 olarak adlandırdığımız birinci tünelde çalışmalar neredeyse tamamlandı ve sizler de görüyorsunuz tünelin bitiş noktasında çok şükür ki ışığı gördük"

Vali Masatlı ayrıca, Belen - Topboğazı otoyolunun toplam 19,2 kilometre uzunluğunda, 2 adet tünel ve 1 adet viyadük içerdiğini, T-2 bölümünde 24 saat esaslı çalışmaların sürdüğünü ve viyadük imalatının yüzde 75 seviyesine ulaştığını belirtti. İlkbahar aylarında viyadüklerin tamamlandığının görüleceği ifade edildi.

Masatlı, Hatay’ın sadece altyapı yatırımlarıyla değil, iradesi, dayanışması ve geleceğe olan inancıyla yeniden ayağa kalktığını vurgulayarak, yapılan her çalışmanın kente güçlü bir gelecek köprüsü kurduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen ihya çalışmalarının Hatay’ı Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehirlerinden biri hâline getireceğine dair inancını dile getirdi.

HATAY’DA AMANOS DAĞLARI’NI TÜNELLERLE AŞARAK İSKENDERUN VE ANTAKYA’YI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK OLAN BELEN-TOPBOĞAZI OTOYOLU TÜNELİ’NDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜREN BİRİNCİ TÜNELİN BİTİŞ NOKTASINDA İLK IŞIK GÖRÜLDÜ.