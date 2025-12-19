Kayseri'de Trafik 370 Kamera ile Güvende

Trafik Kontrol Merkezi 7/24 izleme ve uzaktan müdahale sağlıyor

Kayseri'de kentin farklı kavşaklarına yerleştirilen 370 kamera ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Trafik Kontrol Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kurularak kentin ulaşım yönetiminde önemli bir görev üstlendi.

Merkezde görev yapan 47 kişi, haftanın 7 günü, günün 24 saati farklı kavşaklardaki kameraları izleyerek olumsuzlukları saha ekiplerine anında bildiriyor ve müdahale koordinasyonunu sağlıyor.

Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, merkezin 2021 yılında faaliyete geçtiğini; şehir genelindeki 253 sinyalize kavşağın 169unun akıllı kavşak sistemine dönüştürüldüğünü açıkladı.

Bahçecioğlu, kavşakların 370 kamera ile izlendiğini, uzaktan anlık yönetim sayesinde kazaların önlenebildiğini ve eskiden trafik polislerinin manuel olarak yaptığı yönlendirmelerin artık otomatik sistemlerle uzaktan gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Ayrıca 8 kavşakta bilgisayar destekli otomatik sistemlerle trafiğin açıldığını belirtti.

Merkez, trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda, maç günlerinde veya cenaze törenleri gibi özel durumlarda anında müdahale ederek araçları alternatif yollara yönlendiriyor. Bahçecioğlu, şehirdeki ölümlü kazaların önüne geçmek için bilgilendirme çalışmaları, elektronik denetleme sistemleriyle hız kontrolü ve elektronik bilgi panolarıyla sürücülerin yönlendirilmesi uygulamalarının hayata geçirildiğini vurguladı.

Bahçecioğlu, merkezin kurulmasında katkısı olan Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek vatandaşlara kazasız ve hayırlı yolculuklar diledi.

KAYSERİ'DE KENTİN FARKLI KAVŞAKLARINA YERLEŞTİRİLEN 370 KAMERA İLE VATANDAŞLARIN ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.