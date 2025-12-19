DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.952,97 0,09%
BITCOIN
3.768.773,26 -3,81%

Kayseri'de Trafik 370 Kamera ile Güvende

Kayseri'de 370 kamera ve 47 personelle 2021'de kurulan Trafik Kontrol Merkezi, 169 akıllı kavşakla trafik yönetimini 7/24 sağlıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:18
Kayseri'de Trafik 370 Kamera ile Güvende

Kayseri'de Trafik 370 Kamera ile Güvende

Trafik Kontrol Merkezi 7/24 izleme ve uzaktan müdahale sağlıyor

Kayseri'de kentin farklı kavşaklarına yerleştirilen 370 kamera ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Trafik Kontrol Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kurularak kentin ulaşım yönetiminde önemli bir görev üstlendi.

Merkezde görev yapan 47 kişi, haftanın 7 günü, günün 24 saati farklı kavşaklardaki kameraları izleyerek olumsuzlukları saha ekiplerine anında bildiriyor ve müdahale koordinasyonunu sağlıyor.

Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu, merkezin 2021 yılında faaliyete geçtiğini; şehir genelindeki 253 sinyalize kavşağın 169unun akıllı kavşak sistemine dönüştürüldüğünü açıkladı.

Bahçecioğlu, kavşakların 370 kamera ile izlendiğini, uzaktan anlık yönetim sayesinde kazaların önlenebildiğini ve eskiden trafik polislerinin manuel olarak yaptığı yönlendirmelerin artık otomatik sistemlerle uzaktan gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Ayrıca 8 kavşakta bilgisayar destekli otomatik sistemlerle trafiğin açıldığını belirtti.

Merkez, trafik yoğunluğunun arttığı zamanlarda, maç günlerinde veya cenaze törenleri gibi özel durumlarda anında müdahale ederek araçları alternatif yollara yönlendiriyor. Bahçecioğlu, şehirdeki ölümlü kazaların önüne geçmek için bilgilendirme çalışmaları, elektronik denetleme sistemleriyle hız kontrolü ve elektronik bilgi panolarıyla sürücülerin yönlendirilmesi uygulamalarının hayata geçirildiğini vurguladı.

Bahçecioğlu, merkezin kurulmasında katkısı olan Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek vatandaşlara kazasız ve hayırlı yolculuklar diledi.

KAYSERİ'DE KENTİN FARKLI KAVŞAKLARINA YERLEŞTİRİLEN 370 KAMERA İLE VATANDAŞLARIN ULAŞIMINI...

KAYSERİ'DE KENTİN FARKLI KAVŞAKLARINA YERLEŞTİRİLEN 370 KAMERA İLE VATANDAŞLARIN ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.

KAYSERİ'DE KENTİN FARKLI KAVŞAKLARINA YERLEŞTİRİLEN 370 KAMERA İLE VATANDAŞLARIN ULAŞIMINI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Trafik 370 Kamera ile Güvende
2
Muğla Büyükşehir Zabıtasından Hijyen ve Gramaj Denetimi
3
Esenyurt'ta Okullara Ücretsiz İçme Suyu: Su Sebilleri Kuruldu
4
Bingöl'de İRAP Değerlendirmesi: 99 Eylemden 40'ı Tamamlandı
5
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memurun geleceğini garanti altına alacak düzenleme gelmedi
6
Aydın'da Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı İhalesiyle Trafik Çözümüne Adım
7
Düzce Üniversitesi: Türkiye HIV Vakalarında yüzde 450 Artışla Öne Çıkıyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül