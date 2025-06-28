Amasra'da Bilim Kafe Etkinliği: Amastris Antik Kenti Tarihi Anlatıldı

Amasra'da Bilim Kafe Etkinliği Düzenlendi

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) işbirliğiyle 'Görünenden Daha Fazlası: Amastris Antik Kenti' konulu seminer düzenlendi. Bu bağlamda, YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı 'Bilim Kafe' etkinliği kapsamında Amasra Barış Akarsu Kültür Parkı Amfisi'nde önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam'ın Açıklamaları

Seminerde konuşan BARÜ Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Amasra'nın tarihi hakkında bilgiler verdi. Amastris antik kentinin, Paphlagobnia Bölgesi'nin kıyı kesiminde yer alan ve önemli bir liman kenti olduğunu ifade eden Çam, antik şehrin Yunan koloni çağında 'Sesamos' adıyla kurulduğunu belirtti.

Çam ayrıca, şehrin Hellenistik Dönemde yeniden inşa edilerek Amastris ismini aldığını ve Orta Çağ'ın sonlarına kadar önemini koruduğunu vurguladı. 'Amastris antik kentine dair günümüze ulaşabilmiş en değerli yapı kale yapısıdır. 19. yüzyıldan itibaren bu yapı, Avrupalı seyyahların dikkatini çekmiştir' dedi.

Arkeolojik Çalışmalar ve Kurtarma Kazıları

Amastris’in geçmişine değinen Çam, bu antik kentin Bizans Dönemi'nde de varlığını sürdürdüğünü ve 13. yüzyılda Ceneviz kolonisi haline geldiğini ifade etti. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz seferiyle Osmanlı topraklarına katılana kadar Ceneviz yerleşimi olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Çam, arkeolojik kazı çalışmalarının öneminin gün geçtikçe arttığını vurguladı.

Çam, 2017 yılında Bedesten mevkisinde bir okul inşaatı sırasında keşfedilen tarihi kalıntılara dikkat çekerek, bu bölgenin koruma altına alındığını ve Amasra Müzesi Müdürlüğü tarafından arkeolojik çalışmaların başlatıldığını aktardı. '2024 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesi ile bilimsel kazı olarak ilan edilen yerleşimde, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık stoa yapısını ortaya çıkardık' dedi. Antik agora yapısını adım adım ortaya çıkarmaya başladıklarını ifade eden Çam, 'Roma dönemine ait birkaç stoa yapısı tespit ettik' şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın Görüşleri

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, '81 ilde düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinlikleri dünyada bir ilktir. Bu kadar yüksek miktarda katılımcıyla gerçekleştirilen bu kadar yaygın bir etkinlik görülmemiştir' dedi. Ayrıca, üniversitelerin kampüslerinde üretilen bilginin yalnızca kampüslerde değil, halkla buluşturulması açısından bu etkinliğin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, üniversite öğrencileri, ilçenin sakinleri ve turistlerin ilgisini çekti. Amasra'nın tarihi ve kültürel değerlerine olan ilginin arttığı bu etkinlik, bilimsel bilgilere erişim olanağı sağlıyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) işbirliğiyle "Görünenden Daha Fazlası: Amastris Antik Kenti" konulu seminer düzenlendi. Bartın Üniversiyesi (BARÜ) Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam (solda), burada antik kentle ilgili bilgi verdi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) işbirliğiyle "Görünenden Daha Fazlası: Amastris Antik Kenti" konulu seminer düzenlendi. Bartın Üniversiyesi (BARÜ) Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Bağdatlı Çam (solda), burada antik kentle ilgili bilgi verdi.