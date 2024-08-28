Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Amasra'ya 50. Seferini Gerçekleştiren 'Astoria Grande' Kruvaziyeri

'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra'ya 50. seferini yaparak 37 bin 768 Rus turist taşıdı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 10:54
Amasra'ya 50. Seferini Gerçekleştiren 'Astoria Grande' Kruvaziyeri

Amasra'da Tarihi An!

'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra ilçesindeki 50. seferini tamamladı. Son iki yılda toplamda 37.768 Rus turisti getirdi.

Yeni Proje ile Gelişen Amasra

Amasra'nın doğal güzellikleri, koyları ve huzurlu plajları ile ünlü bu güzel ilçeye yolculuk eden kruvaziyer, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesinin bir parçası olarak inşa edilen mendireğin tamamlanmasıyla birlikte 3 Ağustos 2022'de ilk seferini gerçekleştirdi.

Yolcu İstatistikleri

2022 yılında 9 sefer ile toplamda 5.183 yolcu taşıyan gemi, 2023 yılında 24 seferde 16.974 yolcu ve 10.282 mürettebat ile Amasra'ya geldi. Yılın ilk 8 ayında ise 17 seferle 15.611 yolcu ile 7.388 personeli ilçeye ulaştırdı.

Karşılama Töreni

Rusyadan 1.058 yolcu ve 453 mürettebatla yola çıkan gemi, Amasra Limanı'na geldiğinde Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Türk Misafirperverliği

Tüm işlemleri tamamlanan misafirlere liman çıkışında Rusça broşürler verilerek Amasra’nın tarihi ve turistik yerleri olan Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü turistik noktaları hakkında bilgi verildi. Bazı turistler ise tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'ya gitmek üzere yola çıktı.

Son Durak: Samsun

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda...

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda...

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda...

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda...

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar