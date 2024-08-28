Amasra'ya 50. Seferini Gerçekleştiren 'Astoria Grande' Kruvaziyeri

Amasra'da Tarihi An!

'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra ilçesindeki 50. seferini tamamladı. Son iki yılda toplamda 37.768 Rus turisti getirdi.

Yeni Proje ile Gelişen Amasra

Amasra'nın doğal güzellikleri, koyları ve huzurlu plajları ile ünlü bu güzel ilçeye yolculuk eden kruvaziyer, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesinin bir parçası olarak inşa edilen mendireğin tamamlanmasıyla birlikte 3 Ağustos 2022'de ilk seferini gerçekleştirdi.

Yolcu İstatistikleri

2022 yılında 9 sefer ile toplamda 5.183 yolcu taşıyan gemi, 2023 yılında 24 seferde 16.974 yolcu ve 10.282 mürettebat ile Amasra'ya geldi. Yılın ilk 8 ayında ise 17 seferle 15.611 yolcu ile 7.388 personeli ilçeye ulaştırdı.

Karşılama Töreni

Rusyadan 1.058 yolcu ve 453 mürettebatla yola çıkan gemi, Amasra Limanı'na geldiğinde Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Türk Misafirperverliği

Tüm işlemleri tamamlanan misafirlere liman çıkışında Rusça broşürler verilerek Amasra’nın tarihi ve turistik yerleri olan Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü turistik noktaları hakkında bilgi verildi. Bazı turistler ise tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'ya gitmek üzere yola çıktı.

Son Durak: Samsun

Geminin akşam saatlerinde Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 50'nci seferini yaptığı Bartın'ın Amasra ilçesine yaklaşık 2 yılda 37 bin 768 Rus turist getirdi.