Amasya'da 152 Yıllık Ramazan Geleneği: Sepet Sallama

Amasya'nın Taşova ilçesinin Alpaslan köyünde, 152 yıllık ramazan geleneği olan "sepet sallama" geleneği tüm coşkusuyla devam ediyor. Ramazan ayının ortasında, köyün çocukları iftar sonrası bir araya gelerek evleri dolaşıyor.

Köy sakinleri, çocuklara çeşitli hediyelerle karşılık veriyor. Köy sakinlerinden Ziya Ahmet Celep, sepet sallama için gelen çocukları manilerle karşılayarak, atalarından kalan bu geleneği sürdürdüklerini belirtti. Celep, çocukların geleneklerini yaşatmasından duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Çocuklarımız ellerinde sepet ve poşetlerle evleri ve iş yerlerini gezerek mevsimsel güne göre elma, yumurta, çikolata ve şekerler toplayarak bu kültürü yaşatıyorlar. Bu geleneğimize sadece köy çocuklarımız değil, çevre köy ve ilçe merkezinden de katılan çocuklarımız vardır. Başka illerde yaşayan ve sırf bu gece için gelen çocuklarımız da var. Bizler bu kültürü yaşadık ve yaşatmaya çalışıyoruz, aynı zamanda gelecek nesillere kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz."

Köy Muhtarı Harun Zorlu da etkinlik sayesinde çocukların ve köy halkının mutlu bir gece yaşadığını belirterek, "Bu geleneklerimizi bizden sonrada gelecek nesillere inşallah hep birlikte aktaracağız. Bu gece yaşadığımız mutluluğumuzu anlatamam. Alpaslan köyü olarak bu geleneğin yaşatılması için elimizden geleni çocuklarımıza göstermeye çalıştık. İnşallah gelecek nesillere bu geleneğimizi taşıyacağız," dedi.

Etkinlikte yer alan çocuklardan Nazlı Kurt, "Dedelerimizin bizden önce yaptığı bu geleneği biz de devam ettiriyoruz ve etmeyi de düşünüyoruz. Hem bu sayede büyüklerimizi ziyaret ederek onların mutlu olmasını sağlamış oluyoruz," ifadelerini kullandı.

Geleneksel etkinliğin sonunda, çocuklar köy meydanında davul zurna eşliğinde eğlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde 152 yıllık ramazan geleneği olan "sepet sallama" yaşatılmaya devam ediyor. Alpaslan köyünde ramazan ayının ortasında köyün çocukları, iftardan sonra bir araya gelerek evleri dolaşıyor. Köy sakinleri de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir köyde 152 yıllık ramazan geleneği olan "sepet sallama" yaşatılmaya devam ediyor. Alpaslan köyünde ramazan ayının ortasında köyün çocukları, iftardan sonra bir araya gelerek evleri dolaşıyor. Köy sakinleri de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.