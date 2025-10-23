Amasya'da Bahçeye Devrilen Otomobil: 4 Kişi Yaralandı

Amasya Helvacı Mahallesi'nde sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu 06 CVE 806 plakalı otomobil bahçeye devrildi; 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 15:42
Kaza Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi

Amasya'da meydana gelen kazada, bahçeye devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 06 CVE 806 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve kaza yerinde müdahale yapıldı.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amasya'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

