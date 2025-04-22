Amasya'da Bebeğe Sürpriz Bayram Kutlaması

Amasya'da 23 Nisan Coşkusu

Amasya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları, evde sağlık hizmeti alan 1,5 yaşındaki Göktuğ Kara'ya anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

Sağlık Çalışanlarından Anlamlı Ziyaret

İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, doktorlar ve hemşireler, prematüre doğan ve geçen yıl 23 Nisan'da yoğun bakımda olan Göktuğ'u evinde ziyaret ederek bayram coşkusunu paylaştı.

Göktuğ'un Bayramı Kutlandı

Sağlık çalışanları, Göktuğ'a pasta üflettikleri ve çeşitli hediyeler verdikleri bu özel günde, onun bayramını kutladılar. Taşova, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yoğun bakımda geçiren Göktuğ için bu sürpriz kutlamayı yapma kararı aldık." dedi.

Evde Bakım Süreci Devam Ediyor

Kara'nın evde sağlık hizmetlerini yakından takip ettiklerini belirten Taşova, "23 Nisan kutlamalarına katılamayacak çocuklarımızın isimlerine baktık. Göktuğ bebeğimizin de Bugün ilk 23 Nisan'ıymış. Onların mutluluğuna ortak olmak istedik. Bayraklarımızla ve küçük hediyelerimizle ailesiyle beraber bayramını kutladık. İnşallah amacına ulaşmıştır. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Hepsine sağlıklı ömür diliyoruz." şeklinde konuştu.

Aileden Teşekkür Mesajı

Anne Merve Kara, sağlık çalışanlarına duyduğu minnettarlığı ifade ederek, "Allah razı olsun, çok güzel ilgilendiler. Düşünüp geldikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Çocuğum için pasta ve bayrak getirdiler." şeklinde belirtti.

Sağlık ekipleri ayrıca, Göktuğ'un sağlık kontrollerini de gerçekleştirerek aile için huzur verici bir deneyim sundular.

Amasya'da sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde sağlık hizmeti alan 1,5 yaşındaki Göktuğ Kara'ya sürpriz kutlama yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, doktorlar ve hemşireler, prematüre doğan ve geçen yıl 23 Nisan'da yoğun bakımda olan Kara'yı evinde ziyaret etti.

Amasya'da sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde sağlık hizmeti alan 1,5 yaşındaki Göktuğ Kara'ya sürpriz kutlama yaptı. İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, doktorlar ve hemşireler, prematüre doğan ve geçen yıl 23 Nisan'da yoğun bakımda olan Kara'yı evinde ziyaret etti.