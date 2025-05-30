Amasya'da Çatısı Çöken Ahırda 2 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Amasya'da Hayvan Kurtarma Operasyonu

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Aktarla köyünde, Eyüp K.'ye ait kerpiç ahırın çatısı çöktü. Olayın ardından itanaye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Kurtarma Çalışması

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöken çatının altında mahsur kalan 2 büyükbaş hayvanı kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda hayvanlar sağ salim kurtarıldı, bu da bölgedeki hayvan sahipleri için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Olay, hayvan sahipleri ve köy halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İtfaiye ekipleri, bu tür acil durumlar için hazır olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çatısı çöken ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.