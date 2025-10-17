Amasya'da Çiftçilere 27 milyon 400 bin lira Hibe: Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları Dağıtıldı

Amasya'da çiftçilere hibe destekli tarım ve hayvancılık ekipmanları dağıtıldı

Amasya'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım ve hayvancılık ekipmanları ile bireysel sulama sistemleri için hibe töreni düzenlendi. Tören, kırsal üretimi güçlendirmeye yönelik desteklerin somut bir örneği olarak dikkat çekti.

Tören ve dağıtım detayları

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, 47 üreticiye yüzde 50'si hibe olmak üzere 27 milyon 400 bin lira bedelinde tarım ve hayvancılık alanında kullanılan ekipman ve malzeme dağıtıldı. Dağıtım kapsamında ayrıca bireysel sulama sistemlerine ilişkin destekler de yer aldı.

Yetkililerin açıklamaları

Amasya Valisi Önder Bakan, törende yaptığı konuşmada Amasya'nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir şehir olduğunu vurguladı. Bakan, proje ve desteklerin önemini şu sözlerle anlattı: "Tarımın daha da iyisini daha da gelişimini sağlamak için kamu yönetimi, Cumhurbaşkanlığımızın kararları, Bakanlığımızın katkıları çok kıymetli. Bunların her biri hem makineleşme hem modernleşme hem de bunun üretime yansıması noktasında inanılmaz kıymetli. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise Amasya'nın aile tarım işletmelerinin tecrübesiyle diğer illerden ayrıldığını belirterek, "En önemli farkı aile tarım işletmelerinin tecrübeli, ekebilen, üretebilen, bundan para kazanabilen ve her yıl yeniden farklı şeyler deneyen aile işletmelerine ve tecrübesine sahip olması. İşte bu tür törenlerle, vereceğimiz bu tür makinelerle çiftçilerimizi desteklememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından üreticilere destek kapsamında sağlanan ekipman ve malzemeler teslim edildi ve tören sonlandırıldı.

