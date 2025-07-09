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Amasya'da Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'da şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 16:25
Amasya'da Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Amasya'da Devrilen Otomobil Kazası

Amasya'nın Akyazı mevkisinde gerçekleşen kazada, A.S. yönetimindeki 05 FK 149 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucunda sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Olayın ardından, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza Yerine Ekiplerin Sevki

İhbar üzerine derhal harekete geçen ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve yaralıların en kısa sürede hastaneye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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