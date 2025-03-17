Amasya'da Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3 Şüpheli Gözaltında

Amasya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Amasya'da, durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta düzensiz göçmen yakalandı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Amasya-Taşova yolu uygulama noktasında gerçekleştirdiği denetim sırasında, şüpheli bir ambulansı durdurdu.

Ambulans İçinde Afgan Göçmen

Ambulansta yapılan detaylı kontrolde, hasta sedyesinde Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen bulundu. Bu olayla ilgili olarak, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilere Adli İşlem

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, I.N. ve A.B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Öte yandan, polis ekiplerinin ambulansı durdurma ve kontrol etme anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu durum, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.