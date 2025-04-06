Amasya'da Hafif Ticari Araç Ev Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

Amasya'da Kaza: Ev Duvarına Çarpan Araçta 4 Yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari araç, evin duvarına çarparak büyük bir hasara yol açtı. Olay, Bulak köyünde, Ahmet Ç. yönetimindeki 05 KL 715 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Kaza anında araç içindeki sürücü Ahmet Ç. ile yolcular Zehra, Ali Yiğit ve Eylül Ç. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarının bir bölümü yıkıldı ve çevreye yayılması beklenen büyük bir tehlike oluşturdu.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Merzifon'da yaşanan bu kaza, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.