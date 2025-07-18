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Amasya'da İki Araç Çarpıştı: Vitrin Camına Çarpan Araç Kamerada

Amasya'da iki aracın çarpışmasının ardından birinin vitrin camına çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 19:31
Amasya'da İki Araç Çarpıştı: Vitrin Camına Çarpan Araç Kamerada

Amasya'da meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışmasının ardından bir aracın bir iş yerinin vitrin camına çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde gerçekleşti. İ.K.A.'nın kullandığı 05 AAT 396 plakalı otomobil, F.H.Y. yönetimindeki 14 BH 293 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 14 BH 293 plakalı otomobil, bir gelinlikçi dükkanının vitrin camına çarparak büyük bir hasara yol açtı. Kaza sonucunda her iki araçta da hasar meydana gelirken, iş yerinin vitrin camı tamamen kırıldı.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin iş yerinin vitrin camına çarpması sonucu araçlarda...

Amasya'da çarpışan iki otomobilden birinin iş yerinin vitrin camına çarpması sonucu araçlarda hasar oluştu, iş yerinin vitrin camı kırıldı.

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