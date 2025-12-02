Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı, Güvenlik Kamerası Kayıtta

Amasya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Yıldızköy mevkiinde meydana gelen feci kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Gece geç saatlerde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, araçlarda yangın çıktı.

Olayın Detayları

Sürücüler: Kazaya; Burak A. idaresindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Berat K. yönetimindeki 34 UA 7279 plakalı otomobil karıştı.

Yaralılar: Sürücüler ile birlikte Hanife A., Burhan A., Birgül Esme, Öznur E., Mehmet M. ve Arif E. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Sıkışan yaralılar ekiplerin çabasıyla kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Müdahale ve İtfaiye Çalışması

Kaza ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu çıkan yangını, çevreden yetişen mevsimlik tarım işçileri söndürerek faciayı önledi. Hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın oluş biçimini kayıt altına aldı ve incelemeye konu oldu.

AMASYA’DA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI. 8 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA ÇARPIŞMA SONUCU ÇIKAN YANGINI, ÇEVREDEN YETİŞEN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ SÖNDÜREREK FACİAYI ÖNLEDİ.