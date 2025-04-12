Amasya'da Kar Yağışı 39 Köy Yolunu Kapatı

Amasya'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Amasya'da son günlerde etkili olan kar yağışı, 39 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, Amasya şehir merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Yağışın etkisiyle bölge hızla beyaz bir örtüyle kaplanırken, il genelinde 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir.

Yol Açma Çalışmaları Sürüyor

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon ve 4 yükleyici kepçe ile birlikte çalışmalara devam ediyor. Ayrıca, servis araçları da bölgedeki ulaşımın sağlanması için seferber edilmiş durumda.

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor, bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önem arz ediyor.

Amasya'da kar yağışı nedeniyle 39 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bölgede kar yağışı devam ederken, İl Özel İdaresi ekipleri, 14 greyder, 8 kepçe, 1 kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.