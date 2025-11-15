Amasya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı — Kaza Kamerada

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

İlyasköy mevkisinde İlyas U. yönetimindeki 58 AEE 717 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

Ağaç ve kuru dal parçaları otomobilin eve çarpmasını önledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırılan yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.