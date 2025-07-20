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Amasya'da Kore Gazisi Zübeyir Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı

93 yaşındaki Kore gazisi Zübeyir Köse, Amasya'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 17:30
Amasya'da Kore Gazisi Zübeyir Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 93 yaşında vefat eden Kore gazisi Zübeyir Köse, sonsuzluğa uğurlandı. Solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Köse'nin cenazesi, Kara Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenaze, Türk bayrağına sarılı olarak düzenlenen törenle karşılandı. Ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Köse'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında askeri törenle defnedildi. Törene, gazinin yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkanı Alp Kargı ve birçok vatandaş katıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden Kore gazisi 93 yaşındaki Zübeyir Köse'nin cenazesi...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden Kore gazisi 93 yaşındaki Zübeyir Köse'nin cenazesi toprağa verildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden Kore gazisi 93 yaşındaki Zübeyir Köse'nin cenazesi...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde vefat eden Kore gazisi 93 yaşındaki Zübeyir Köse'nin cenazesi toprağa verildi.

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