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Amasya'da Mevsimlik Tarım İşçileri Çocuklarına Kur'an-ı Kerim Eğitimi

Amasya'da çadır kentte mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik Kur'an-ı Kerim dersleri verilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:59
Amasya'da Mevsimlik Tarım İşçileri Çocuklarına Kur'an-ı Kerim Eğitimi

Amasya'da Kur'an-ı Kerim Eğitimi

Amasya'da, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmeye başlandı. Eğitim, Amasya Müftülüğü'nün "Yaza Kur'an ile Merhaba" sloganı altında gerçekleştirilen kursta yapılmaktadır.

Çadır Kentte Öğrenme Fırsatı

Açılan Aksu Köyü Çadır Kent Kur'an Kursu adı verilen tesis, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu kurs, bölgedeki çocukların dini eğitim alması ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak için kuruldu.

Müftü Durmuş Ayvaz'dan Destek Ziyareti

Kursu ziyaret eden Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, eğitimci ve öğrencilerle bir araya gelerek öğretim süreci hakkında bilgi aldı. Ayvaz, çocuklarla da sohbet ederek onların eğitimlerine olan desteklerini vurguladı.

Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim...

Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz (sağ 2), kursu ziyaret etti.

Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim...

Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz (sağ 2), kursu ziyaret etti.

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