Amasya'da Motosikletli Polisler İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi Aldı

Amasya'da Motosikletli Polisler Göreve Başladı

Amasya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli motorize trafik ekipleri ve yunus timleri, ileri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayarak görevlerine başlamanın heyecanını yaşıyor.

Eğitim Sertifika Töreni Düzenlendi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen sertifika töreninde, 9 trafik polisi ve 19 yunus timi polisi eğitim sertifikalarını aldı.

Emniyet Müdürü'nden Açıklamalar

Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, burada yaptığı konuşmada, motosikletli polis timlerinin asayiş ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Saraç, "Polislerimizin niteliklerinin artırılması, sürüş becerilerinin geliştirilmesi hem görevin daha etkin yapılmasına hem de şehrimizin güvenliğine katkı sağlayacaktır" dedi.

Bu eğitimlerin önemine vurgu yapan Saraç, sertifika alan polislerin başarısını kutlarken, eğitimlerin kesintisiz olarak devam edeceğini ifade etti. Eğitimi başarıyla tamamlayan polisler, program sonrası görevlerine hızla başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.